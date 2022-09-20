Сентябрь, 20 в 17:10

Российские солдаты вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на гражданских — насилуют женщин.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчика, который перехватила Служба безопасности Украины.

По словам оккупанта, он уже не выдерживает и хочет домой, однако командование РФ сдерживает их, угрожая расстрелом.

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— Да вообще п*зда, бл*ть, со всех сторон давят. Я все уже, у меня, бл*ть, нервы сдали, нах*й. Я домой хочу, не могу. Нас все здесь ненавидят. Наши солдаты насилуют этих женщин, — сказал он.

Захватчик рассказал, что его подразделение оказалось в окружении Донецкой области, они без оружия несут колоссальные потери.

– У нас весь батальон положили. У нас полковника, бл*ть, командира батальона положили, — добавил он.

СБУ напоминает, что в оккупантов есть возможность сохранить свою жизнь — добровольно сдаться в плен украинским защитникам.