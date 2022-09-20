Сентябрь, 20 в 13:41

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что необходимо изъять огнестрельное оружие у постоянно находящихся в стране россиян и белорусов.

Об этом сообщило местное издание Postimees.

— Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии, — отметила она.

Каллас говорит, что в эстонский парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам РФ и Белоруссии.

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– Мы дадим время, чтобы люди могли добровольно сдать оружие, – добавила премьер-министр.

По данным реестра, оружие для самообороны или охоты есть у 629 белорусов и россиян, находящихся в стране.

Недавно Каллас призвала западные страны увеличить поставки вооружений Украине после явного успеха ВСУ в Харьковской области.

В то же время по отношению к России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания.