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Факты / Україна

Пограничники ликвидировали диверсантов, пытавшихся форсировать Северский Донец

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Держприкордонслужба
Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники ликвидировали российских диверсантов, пытавшихся заплыть в тыл подразделений Сил обороны на Святогорском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск.

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— Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки – открыли огонь, — говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что в результате обстрела плавсредство захватчиков перевернулось.

Также тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.

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Источник: Госпогранслужба
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