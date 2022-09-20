Пограничники ликвидировали диверсантов, пытавшихся форсировать Северский Донец
Украинские пограничники ликвидировали российских диверсантов, пытавшихся заплыть в тыл подразделений Сил обороны на Святогорском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск.
— Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки – открыли огонь, — говорится в сообщении.
В ГНСУ отметили, что в результате обстрела плавсредство захватчиков перевернулось.
Также тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.
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