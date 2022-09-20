Сентябрь, 20 в 19:58

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины о “присоединении” их к РФ лишь ускорят обвал путинского режима.

Такое мнение выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, такие же последствия будет иметь общая мобилизация, которую могут объявить в РФ после проведения фейковых “референдумов”.

– Референдумы и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской России, — подчеркнул Арестович.

В подтверждение своих слов он привел четыре аргумента, почему открытая мобилизация будет разрушительной для Кремля. Во-первых, по мнению Арестовича, она разрушит негласный “общественный договор”, на котором держался путинский режим: что российское население наблюдает за войной “только по телевизору”.

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Среди других причин советник ОПУ назвал:

Отсутствие инфраструктуры для проведения мобилизации в РФ. В частности, в путинских войсках не хватает младших командиров, которые могли бы управлять мобилизованными и превратить их “в подобие армии”.

Крайне низкая боеспособность мобилизованных из-за отсутствия мотивации.

Наличие среди лиц, которых мобилизуют в российскую армию, большого количества скрытых противников войны.

– Теперь это будут не просто люди, ненавидящие Путина, а вооруженные люди, ненавидящие Путина, – считает Арестович.

Комментируя последствия псевдореферендумов РФ, он назвал: резкую реакцию международного сообщества; усиление военной помощи Украине по срокам, объему и номенклатуре: новые антироссийские санкции; усиление движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

Арестович отметил, что управленческий и ресурсный аппарат РФ и раньше не справлялся с полномасштабной войной, а после ее усложнения и привлечения мобилизованных тем более не сможет справиться.

– Да, это эскалация. Она и добьет Путина… Относительно опасений по поводу применения ядерного оружия для защиты “вновь приобретенных территорий РФ. Если ты собираешься массово использовать ядерное оружие, тебе не нужна мобилизация, — уточнил советник ОПУ.

Арестович добавил, что Украина как воевала за освобождение всех своих территорий, так и продолжит воевать, “только злее”.

Кроме того, советник ОПУ считает, что общая мобилизация и псевдореферендумы сократят сроки полномасштабной войны в Украине минимум на шесть месяцев или год.

– Я долго думал – решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов? И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это – огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год, — подытожил Арестович.

Как известно, российские марионетки в террористических формированиях “ДНР/ЛНР”, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей планируют провести “референдумы” о “присоединении” к составу государства-агрессора РФ.

В ответ на это в МИД Латвии предложили ввести новые санкции против РФ и предоставить Украине еще больше оружия.

Источник: Telegram-канал Алексея Арестовича