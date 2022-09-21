Сентябрь, 20 в 21:34

Страна-агрессор Россия решила перебросить подразделения 217 парашютно-десантного полка из Сирии в Украину из-за провала скрытой мобилизации.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 20 сентября.

– Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217 парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их дальнейшей подготовке к перебрасыванию на территорию Украины, — отмечается в сообщении.

Между тем путинские войска несут значительные потери в полномасштабной войне против нашего государства. Так, на Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ нанесли удар по врагу.

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В результате больницы временно оккупированного города Горловка (Донецкая область) переполнены тяжелоранеными оккупантами.

А из Херсонской области вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области два больших грузовых автомобиля с телами погибших оккупантов из так называемого первого армейского корпуса. Число погибших рашистов уточняется.

По данным британской разведки, России для комплектования войск не хватает боевой пехоты и младших командиров. Однако объявление всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму кремлевского диктатора Владимира Путина.