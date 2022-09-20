Сентябрь, 20 в 13:06

На корабли Военно-Морских сил ВСУ будут нанесены знаки за удачные боевые операции в море.

Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ, пока продолжается полномасштабная война, большинство операций с участием военных моряков не освещаются.

– Однако во время будущих морских парадов, организованных в честь нашей победы над РФ в Одессе, Севастополе и других приморских городах, каждый желающий сможет “прочесть” боевую биографию экипажей, записанную в виде специальных знаков… на украинских военных кораблях, катерах и судах, — подчеркивается в сообщении.

Так, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа утвердил изменения в Руководство по морской культуре на украинских военных кораблях. Среди прочего они предусматривают нанесение на суда знаков боевых достижений. Они будут отражать успехи экипажей кораблей во время боевых операций на море.

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Знаки боевых достижений будут разделены на две категории:

1. За успешные боевые действия (операции): в частности, за морской бой; потопленный корабль или катер врага во время боя; за участие в бою за высадку (эвакуацию) десанта; за высадку десанта на берег, контролируемый врагом; за поражение береговых объектов; за противоминные действия; за поисково-спасательную операцию и т.д.

2. За уничтожение вражеской техники: корабля (катера), самолета, вертолета, беспилотника, крылатой ракеты, мины, танка, боевой бронированной машины, артиллерийской системы.

Знаки боевых достижений за успешные боевые операции будут нанесены на крыльях ходового мостика корабля, а за уничтожение техники – на верхнем ярусе надстройки (они будут выглядеть как силуэт уничтоженной техники врага).

Если вражеская цель будет поражена из корабельной артиллерийской установки, то знак достижений будут наносить и на нее в виде полоски.

Если управление бригады/дивизиона будет награждено почетным знаком За мужество и отвагу, стилизованное изображение отличия будет нанесено на все корабли, катера, суда бригады/дивизиона.

Нововведения вводятся для отличия боевых побед дивизионов, судов ВМС, героизма военнослужащих в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью развития традиций украинской армии.

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Источник: ВМС Украины, АрмияInform

Фото: ВМС Украины, АрмияInform