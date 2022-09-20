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Факты / Україна

ВСУ смогут освободить Крым до середины 2023 года — Бен Ходжес

Валентина Чорна, редактор ленты
Генерал Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины смогут освободить полуостров Крым от российских оккупантов до середины 2023 года.

Так считает экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

— Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и продолжат борьбу зимой, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не позволяя им перегруппироваться, возобновить свои силы. Я бы ожидал, что украинские войска освободят Крым до середины следующего года, — сказал он.

Генерал признался, что поражен настойчивым и методическим подходом ВСУ на Херсонщине.

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Ходжес уверен, что уже в ближайшие недели украинские силы освободят правобережную часть Херсонской области.

— Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности. Я поражен их настойчивым, методическим подходом к изматыванию, истощению российских войск в Херсонской области. Нет необходимости ввязываться в большое сражение, если россиян там можно изолировать и уничтожить или захватить в плен, — добавил он.

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Источник: РБК-Украина
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