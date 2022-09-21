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Факты / Україна

А он не знал, что нас 10 человек осталось: оккупант жалуется на неосведомленность командования

Малиновская Ангелина, редактор ленты
А он не знал, что нас 10 человек осталось: оккупант жалуется на неосведомленность командования

В разговоре жена российского военного рассказывает, что командование России вообще не в курсе ситуации с подразделениями на фронте.

— Ване звонила, он дозвонился до этого комбата, до местного. Он даже не знает, что они раненые, что их нет на позициях. Говорит, что заменять некем. Что-то типа 30 человек осталось в этом Энергодаре. В Днепрорудном, может? — рассказывает жена оккупанта.

На что тот отвечает, “а он не знал, что нас 10 человек осталось из 20”.

— Сказал, что будет сь*бываться в Россию. Я знаю, что весной стоило пересечь границу 100 тысяч, — продолжает она.

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Источник: ГУР
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