Сентябрь, 21 в 8:29

За сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Першотравневое, Марьинка и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 21.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

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Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские войска били:

на Северском направлении;

на Слобожанском направлении;

на Краматорском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Авдеевском направлении;

на Запорожском направлении;

на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.