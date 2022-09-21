Карта боевых действий на 21.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Першотравневое, Марьинка и Новомихайловка.
Карта боевых действий в Украине на 21.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.
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Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские войска били:
- на Северском направлении;
- на Слобожанском направлении;
- на Краматорском направлении;
- на Бахмутском направлении;
- на Авдеевском направлении;
- на Запорожском направлении;
- на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 210-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.