Мы выкупим все, до чего дотянемся: ответ Притулы на заявление Путина по поводу мобилизации в РФ

Сентябрь, 21 в 22:11

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина по поводу мобилизации в России.

— От нашей поддержки армии зависит очень многое. Мы выкупим все, до чего дотянутся наши волонтерские руки — до последнего пикапа в Бельгии или Швеции, медички в Италии, дрона в Китае, тепловизора в Шотландии или прибора ночного видения в США. Мы дождемся того дня, когда простой украинский солдат вытрет свои берцы триколором на границе Украины и руины, – заявляет Притула.

Также он отметил несостыковки в заявлении Кремля о мобилизации.

– Шойгу заявляет, что уничтожил половину украинской армии, а потери России — менее 6 тыс. человек. И в тот же момент объявляет, что мобилизовано будет 300 тыс. человек. Какая-то математическая несостыковка, правда? Мы потеряли 6 тыс. человек, поэтому, чтобы восполнить потери, мобилизуем 300 тыс., — иронизирует он.

Также Притула проанализировал, каков реальный потенциал этих мобилизованных.

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– Те россияне, которые хотели добровольно поехать на войну и убивать украинцев, за 7 месяцев уже это сделали, и они тоже заканчиваются. И теперь пора ехать тем россиянам, которые не имеют особого желания это делать, — говорит ведущий.

Кроме того, он отметил существенное отличие мобилизации в Украине и в России.

— Мы мобилизуемся для того, чтобы защищать свою страну, наши семьи и будущее наших детей. А их мобилизуют для того, чтобы ехать за тысячи километров умирать, зачем? Чтобы защитить Родину? А кто на нее нападал? – добавляет Притула.