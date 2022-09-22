Сентябрь, 21 в 22:58

В городе Купянск Харьковской области обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов, в которой они издевались над украинцами.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, во время оккупации города военнослужащие РФ заняли здание полиции. Там в полуподвальном помещении они и обустроили пыточную.

Оккупанты подвергали людей, которых там содержали, физическому и психологическому насилию. В камере, рассчитанной на четырех человек, рашисты удерживали более 20 человек.

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– По словам пострадавших, они спали поочередно, потому что места не было, – отмечается в сообщении.

Пережили насилие и спали по очереди: в Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов / 6 фотографий

По данным Харьковской областной прокуратуры, рашисты, пугая людей, нарисовали на стене пыточной “картину”: латинскую букву “Z”, которая стала символом вторжения войск РФ в Украину, а на ее фоне – женщину с советским флагом и оккупанта позади нее.

– Даже здесь вражеская армия прячется за спиной мирных жителей и верит в то, что в Украине их кто-то ждет, — подчеркнули в прокуратуре.

21 сентября прокуроры и полицейские провели осмотр помещения пыточной. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от рук путинских солдат.

Следственные действия прошли в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как проинформировал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов: из них две в Балаклее и шесть в Изюме.

Источник: Харьковская областная прокуратура