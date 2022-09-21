Сентябрь, 21 в 0:54

Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива — за Украиной.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 20 сентября.

— Только что принял участие в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности. Это заседание состоялось на полях очередной Генассамблеи ООН. Тематика продовольственной безопасности для нашего государства стратегически важна. Это то, в чем мы имеем — и должны сохранить — глобальную роль. Это то, что дает нам экономическую силу и укрепляет наше моральное лидерство. Лидерство народа, который помогает другим даже тогда, когда сам находится в сверхтяжелых обстоятельствах, — заявил президент.

Он рассказал, что Украина участвует в реализации Продовольственной программы ООН и помогает странам Африки.

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— Мы восстановили наш морской аграрный экспорт, и это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах, — сказал он.

Украина, заявил президент, работает также и над тем, чтобы открыть для украинских производителей рынки Латинской Америки и других важных частей мира.

— Завтра буду участвовать в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН. Понятно, что в видеоформате. Но каким бы ни был формат, позиция нашего государства прозвучит, как всегда, четко и весомо. Тем более, что уже начался визит первой леди Украины в Соединенные Штаты, начались встречи в рамках Генассамблеи ООН, — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что его жена Елена уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы, стран, которые являются участниками формата Люблинского треугольника. Кроме того, Елена Зеленская также приняла девять жен президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

— Это первое такое мероприятие в рамках нашего формата сотрудничества. Важные решения ожидаю после встреч премьер-министра Украины Шмыгаля с лидерами государств на полях Генассамблеи, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также рассказал, что разговаривал с американскими друзьями Украины, а также с представителями ведущих американских инвестиционных кругов.

— Почувствовал очень большой интерес к Украине, к нашему восстановлению, к нашим возможностям. Однозначную веру в Украину. Хорошую осведомленность с ситуацией в нашем государстве. Развиваем наши отношения с США на всех уровнях, — сказал президент.

Украинский лидер напомнил, что также имел разговор с президентом Турции Раджепом Эрдоганом, ключевой темой беседы была безопасность.

В частности президент рассказал о ситуации на фронте и местах, которые были освобождены от российских захватчиков.

— Продолжаем стабилизационные мероприятия в районах, которые были освобождены от российской оккупации. Фиксируются очередные факты российских зверств — люди показывают, где у оккупантов были застенки, где хоронили тела убитых, дают показания о том, кто помогал оккупантам, — рассказал президент.

Он поблагодарил всех работников правоохранительных органов, которые привлечены к установлению правды о преступлениях оккупантов.

— Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива — за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование. Хочу сегодня особо отметить 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду — за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду — за героическую оборону Бахмута и Соледара. Спасибо вам!” — сказал президент.

Владимир Зеленский не забыл и о новостях из России, которые назвал “шумными”.

— Много вопросов по этому поводу. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции — четкие и хорошо известны. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей, — сказал президент.

По его словам, позиции Украины “не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то”, а Украина имеет в этом полную поддержку со стороны партнеров.

— Мы информируем всех субъектов международных отношений о том, что происходит. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений. Поэтому сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости, — сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил “всех друзей и партнеров Украины” за массовое принципиальное твердое осуждение попыток России разыграть очередные псевдореферендумы.