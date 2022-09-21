Сентябрь, 21 в 6:57

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать.

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– Мы этого категорически не воспринимаем. Мы против этого последовательно боремся, – отметил Владимир Зеленский.

Глава страны призвал участников заседания быть солидарными с Украиной в привлечении России к ответственности, а также гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода – право на еду.

– Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы. А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимости от улыбки фортуны или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесткую реакцию, – убежден президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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