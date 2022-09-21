В Новой Каховке ВСУ поразили колонну военной техники россиян, которую хотели перебросить через Днепр – ОК Южный
В Новой Каховке украинские бойцы поразили колонну военной техники врага. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
— Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, силам и технике в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Восток