Сентябрь, 21 в 20:46

Утром 21 сентября глава Кремля вышел с объявлением частичной мобилизации в России и новыми угрозами о применении “всего перечня имеющегося вооружения” РФ, в частности ядерного.

После этого ряд западных лидеров отреагировали на такие слова российского президента Владимира Путина, назвав его действия слабостью и явным провалом войск РФ, которые вторглись в Украину.

При этом западные медиа обратили внимание на другие особенности начала мобилизации в России.

Сейчас смотрят

Факты ICTV сделали обзор западной прессы относительно объявления Владимиром Путиным мобилизации в РФ.

Bloomberg

Bloomberg отмечает, что мобилизация в России происходит впервые со времен нацистского вторжения во Второй мировой войне. В то же время это вряд ли будет достаточным для того, чтобы замедлить продвижение Украины на поле боя в ближайшее время.

— Киев теперь имеет больше войск, вооруженных современным вооружением, которое поставляют США и их союзники, — пишет издание.

Bloomberg указывает, что на протяжении всего конфликта Путин пытался усилить давление на Запад — сокращая поставки энергоносителей, намекая, что может применить ядерное оружие — в попытках подорвать поддержку Киева. Но, пишет издание, пока эти усилия имели в основном противоположный эффект.

Кроме того, издание указывает, что мировые финансовые рынки в основном проигнорировали новость об объявлении мобилизации в России, поскольку инвесторы сосредоточились на решении Федеральной резервной системы США о процентной ставке, которое будет принято позже, в среду.

В то же время казначейские облигации Соединенных Штатов и доллар выросли, поскольку инвесторы искали, куда можно реинвестировать после заявлений Путина, а тем временем российские акции упали.

Приказ о мобилизации и ядерные угрозы “представляют собой значительную эскалацию, но в краткосрочной перспективе вряд ли это изменит динамику на линии фронта”, сказала Оксана Антоненко, директор Control Risks в Лондоне.

— Россия будет продолжать страдать от тех же проблем, а украинцы будут пытаться воспользоваться этим, чтобы продолжать продвигаться вперед и отвоевывать территории, — цитирует Антоненко Bloomberg.

CNN

Американский телеканал указывает, что объявление о проведении референдумов, которое 20 сентября прозвучало в ряде оккупированных территорий, является “абсурдным”, особенно с учетом того, что на этих территориях продолжаются боевые действия.

CNN приводит слова доцента кафедры национальной безопасности и политологии Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидта, по словам которого, Путин использует призыв к референдумам для оправдания мобилизации.

В то же время директор Евразийской программы Института Квинси Анатоль Ливен рассказал CNN, что Путин хочет “убедить США и/или европейцев серьезно отнестись к переговорам о компромиссном урегулировании для прекращения войны, показав, что в противном случае Россия предпримет радикально эскалационные шаги, которые не только заставят Запад пойти на эскалацию в свою очередь, но и исключат любой возможный мир на долгое время”.

Welt

Немецкое издание пишет, что у России просто нет ресурсов и средств, чтобы эффективно мобилизовать 300 тыс. человек.

— Эти люди также должны быть обучены, оснащены и мотивированы. У России просто не хватает на это средств. Вероятно, пройдут месяцы, прежде чем они прибудут на фронт. Для военнослужащих-контрактников, которые сегодня воюют в Украине, частичная мобилизация тоже является плохой новостью. Они уже не могут выйти из своих контрактов, — пишет издание.

При этом Welt указывает и на российских резервистов, “лишь незначительная часть из них, скорее всего, пойдет в бой с энтузиазмом”, иначе они бы уже давно вызвались в рамках призывной кампании последних месяцев.

В то же время, добавляет издание, среди россиян, которые сейчас подлежат мобилизации, вряд ли кто-то считает, что им есть что терять в Украине.

— Тот, кто верит последнему заявлению министра обороны Шойгу, согласно которому в результате боевых действий погибло лишь около 6 тыс. российских военнослужащих, вряд ли поймет, зачем нужна мобилизация при таких незначительных потерях, — пишет Welt.

Издание пишет, что многие российские резервисты зададут себе вопрос, стоит ли им умирать за Луганскую и Донецкую области Украины, которые, вероятно, после бутафорских референдумов на оккупированных территориях в Кремле будут называть “территорией России”. И для всех этих неопределенностей путинский нарратив не предлагает никаких аргументов.

— Кремлевский лидер стал заложником собственной стратегии. Деполитизация российского общества, на которой он настаивал годами, устраняя политическую конкуренцию, теперь берет свой реванш. Если покорность является единственной идеологией России, то она достигает своего предела, самое позднее, тогда, когда за нее приходится рисковать собственной жизнью. С частичной мобилизацией война приходит в российские гостиные, где раньше она была лишь телевизионным шоу, — пишет Welt.

Le Figaro

Французское издание обратило внимание на то, что многие российские граждане пытаются покинуть Россию после объявления частичной мобилизации.

— Россияне штурмовали авиалинии 21 сентября утром в Стамбуле (Турция), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Минске (Беларусь), Нурсултане (Казахстан) и Белграде (Сербия) через несколько часов после того, как Владимир Путин объявил “частичную мобилизацию”. Все билеты с 21 сентября в эти города уже проданы, — пишет издание.

При этом Le Figaro пишет, что поскольку россияне не могут летать напрямую в страны ЕС после закрытия европейского воздушного пространства для России в феврале, Сербия и Турция стали наиболее популярными направлениями для российских граждан. Но рейсы в Стамбул и Белград больше не выполняются — до 25 сентября.

Издание указывает, что хотя Путин отказывался говорить о мобилизации российского населения после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, проведение “частичной мобилизации” для противостояния украинским контрнаступлениям в Харькове и Херсоне может привести к тому, что президент РФ потеряет поддержку значительной части российского населения, которая ранее была на его стороне.

BBC

Британский вещатель указывает, что Владимир Путин идет на шаг с объявлением мобилизации после того, как украинские защитники смогли оказать сопротивление войскам Кремля в Харьковской области.

Теперь, после объявления мобилизации и озвученных накануне намерений провести “референдумы” на украинских оккупированных территориях, Россия может заявить, что большая часть Украины присоединилась к России. Она может также утверждать, что сама Россия находится под ударом НАТО, пишет BBC. Тем самым российские ядерные ракеты могут быть применены в Украине или за ее пределами.

При этом BBC указывает, что ряд западных политиков преуменьшает ядерную эскалацию со стороны России.

Источники: Welt, BBC, CNN, Bloomberg, Le Figaro