Сентябрь, 21 в 21:25

Вооруженные силы Украины уничтожат всех российских военных, которые перейдут границу Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

— Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением, — написал он.

По словам главкома ВСУ, сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

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— Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — или добровольно, или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами! — написал Валерий Залужный.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считает провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.

Фото: Валерий Залужный

Источник: Главнокомандующий ВСУ