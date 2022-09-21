Сентябрь, 21 в 7:28

21 сентября Генеральный штаб Украины подтвердил уничтожение комендатуры в Сватово Луганской области.

Согласно данным украинской стороны, в месте, куда метко попали украинские защитники, россияне организовали штаб и склад боеприпасов.

Также в среду подтверждено поражение места сосредоточения личного состава армии РФ в Пологовском районе Запорожской области.

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Там в момент удара ВСУ 19 сентября находились более 20 оккупантов.

Еще более 20 российских захватчиков попали под огонь украинских военных в Мелитопольском районе, где оккупанты обустроили склад боеприпасов.

В то же время подтверждено поражение пяти единиц военной техники.

В районе Каменки уничтожены 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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