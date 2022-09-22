Сентябрь, 22 в 17:28

Государственное бюро расследований проверит, законно ли выехали за границу после начала полномасштабной войны фигуранты журналистского расследования Батальон Вена.

В частности, планируют выяснить роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

Между тем расследование дела о законности пересечения границы украинскими чиновниками, которое возбудили после обнародования первой части публикации под названием Батальон Монако, продолжается.

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Кроме того, в ГБР напомнили, что начали досудебное расследование по факту того, что одному из фигурантов, экс-судье и бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому незаконно помогли выехать за границу сотрудники правоохранительных органов.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

Однако, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу не пересекал.

Напомним, в августе этого года Украинская правда обнародовала расследование Батальон Монако. Журналисты выяснили, что на фоне полномасштабной войны в Украине в Монако, Монте-Карло и Ницце обосновались десятки так называемых VIP-беженцев — украинских бизнесменов и политиков.

А сегодня, 22 сентября, вышло новое расследование издания – Батальон Вена. В нем речь идет об украинских элитных “беженцах”, среди которых народные депутаты, судьи и бизнесмены, которые могли незаконно уехать из Украины.