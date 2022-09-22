Карта боевых действий на 22.09.2022 – ситуация на фронте
На 211-е сутки полномасштабной войны украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.
Карта боевых действий в Украине на 22.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, не изменилась.
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Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:
- на Северском направлении;
- на Слобожанском направлении;
- на Краматорском направлении;
- на Бахмутском направлении;
- на Авдеевском направлении;
- на Новопавловском и Запорожском направлении;
- на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 211-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.