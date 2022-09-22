Сентябрь, 22 в 7:27

На 211-е сутки полномасштабной войны украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 22.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, не изменилась.

Сейчас смотрят

Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:

на Северском направлении;

на Слобожанском направлении;

на Краматорском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Авдеевском направлении;

на Новопавловском и Запорожском направлении;

на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.