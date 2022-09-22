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Факты / Україна

Карта боевых действий на 22.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

На 211-е сутки полномасштабной войны украинские защитники отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 22.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:

  • на Северском направлении;
  • на Слобожанском направлении;
  • на Краматорском направлении;
  • на Бахмутском направлении;
  • на Авдеевском направлении;
  • на Новопавловском и Запорожском направлении;
  • на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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