Сентябрь, 22 в 12:44

Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате всех на всех.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой.

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— Успехи ВСУ в контрнаступлении каждый день увеличивают “обменный фонд”, — отметил Костин.

Генпрокурор также рассказал, что в Украине уже завершили досудебное расследование в отношении бывшего депутата Виктора Медведчука, переданного РФ в рамках последнего обмена.

– Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия, – подчеркнул он.

Напомним, что Украине удалось освободить из российского плена 215 человек, среди которых 108 бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что пять боевых командиров, которых обменяли на 55 российских оккупантов, находятся в Турции в безопасности и под личным протекторатом турецкого лидера Реджепа Эрдогана.