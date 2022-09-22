Первые и искренние эмоции защитников: СБУ показала возвращение из плена украинцев

Сентябрь, 22 в 19:23

Служба безопасности Украины показала кадры обмена украинских военнопленных 21 сентября.

— Мы хотим показать уникальные кадры, как именно происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой, — говорится в сообщении СБУ.

Как видно из ролика, обмен проходил в Черниговской области.

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Напомним, что Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Обменять их удалось на экс-нардепа Виктора Медведчука, который уже дал показания по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма, а также на 55 российских пленных.