Сентябрь, 22 в 16:43

Минреинтеграции вместе с Национальным информационным бюро передали освобожденным из плена украинцам пакеты со всеми необходимыми вещами.

Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин с учетом потребностей.

— В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода. Почти все товары от украинских производителей. Также не забыли о смартфоне – чтобы с его помощью освобожденные не только быстро связались с родными, но и получили возможность оперативно обновить личные документы в Дії и доступ к банковским счетам, — говорится в сообщении.

Перечень вещей был определен во время предыдущих обменов, учитывая потребности освобожденных из плена.

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В Минреинтеграции напомнили, что ведомство продолжает перечислять средства в размере 100 тыс. грн на выплаты освобожденным из российского плена украинцам и семьям тех, кто еще в неволе.

Также украинским детям, которые потеряли родителей в результате войны, и освобожденным из плена женщинам предусмотрена отдельная финансовая поддержка от польского Фонда имени Климентия Шептицкого.

Напомним, что вчера, 21 сентября, Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Обменять их удалось на экс-нардепа Виктора Медведчука, который уже дал показания по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма, а также на 55 российских пленных.

Фото: МинТот