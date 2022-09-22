Одежда, еда и смартфоны: освобожденным из плена украинцам передали пакеты с необходимыми вещами
Минреинтеграции вместе с Национальным информационным бюро передали освобожденным из плена украинцам пакеты со всеми необходимыми вещами.
Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин с учетом потребностей.
— В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода. Почти все товары от украинских производителей. Также не забыли о смартфоне – чтобы с его помощью освобожденные не только быстро связались с родными, но и получили возможность оперативно обновить личные документы в Дії и доступ к банковским счетам, — говорится в сообщении.
Перечень вещей был определен во время предыдущих обменов, учитывая потребности освобожденных из плена.
В Минреинтеграции напомнили, что ведомство продолжает перечислять средства в размере 100 тыс. грн на выплаты освобожденным из российского плена украинцам и семьям тех, кто еще в неволе.
Также украинским детям, которые потеряли родителей в результате войны, и освобожденным из плена женщинам предусмотрена отдельная финансовая поддержка от польского Фонда имени Климентия Шептицкого.
Напомним, что вчера, 21 сентября, Украина вернула из российского плена 215 военных.
Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.
Обменять их удалось на экс-нардепа Виктора Медведчука, который уже дал показания по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма, а также на 55 российских пленных.
Фото: МинТот