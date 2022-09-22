Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Одежда, еда и смартфоны: освобожденным из плена украинцам передали пакеты с необходимыми вещами

Валентина Чорна, редактор ленты
Одежда, еда и смартфоны: освобожденным из плена украинцам передали пакеты с необходимыми вещами
Фото: СБУ

Минреинтеграции вместе с Национальным информационным бюро передали освобожденным из плена украинцам пакеты со всеми необходимыми вещами.

Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин с учетом потребностей.

— В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода. Почти все товары от украинских производителей. Также не забыли о смартфоне – чтобы с его помощью освобожденные не только быстро связались с родными, но и получили возможность оперативно обновить личные документы в Дії и доступ к банковским счетам, — говорится в сообщении.

Перечень вещей был определен во время предыдущих обменов, учитывая потребности освобожденных из плена.

Сейчас смотрят

пакунки для звільнених з полону українців пакунки для звільнених з полону українців

В Минреинтеграции напомнили, что ведомство продолжает перечислять средства в размере 100 тыс. грн на выплаты освобожденным из российского плена украинцам и семьям тех, кто еще в неволе.

Также украинским детям, которые потеряли родителей в результате войны, и освобожденным из плена женщинам предусмотрена отдельная финансовая поддержка от польского Фонда имени Климентия Шептицкого.

Напомним, что вчера, 21 сентября, Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Обменять их удалось на экс-нардепа Виктора Медведчука, который уже дал показания по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма, а также на 55 российских пленных.

Читайте
Наиболее значимый и впечатляющий с начала войны: западные СМИ об обмене пленными

Фото: МинТот

Источник: МинВОТ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка