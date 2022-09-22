Сентябрь, 22 в 20:49

Сергей Волынский с позывным Волына прошлой ночью был освобожден из российского плена при содействии президента Турции Реджепа Эрдогана. По условиям обмена пленных, он останется в Турции до завершения войны.

Волына — один из самых известных защитников Мариуполя. Он служил в Крыму, после оккупации полуострова вернулся на материковую Украину, участник АТО.

Это он, будучи на Азовстали, написал письмо Папе Римскому, призвал освободить гражданских людей, а затем применить процедуру экстракшн к украинским бойцам.

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Фактам ICTV удалось пообщаться с сестрой легендарного лидера 36 бригады морпехов, которая защищала Мариуполь и Азовсталь.

Татьяна Харько, сестра Волыны, о первом разговоре с братом в 02:00:

– Мне удалось поговорить с ним сегодня ночью, примерно это было два или три ночи, я уже не сориентировалась по времени. Мы разговаривали с ним буквально 2-3 минуты. Это был наполненный эмоциями разговор. Я даже, если честно, не знала, что говорить. Я просто постоянно повторяла его имя и все. Я как обычно спрашивала: Как ты? Как ты себя чувствуешь? Он как всегда отвечал: У меня все хорошо.

В его голосе чувствовалась улыбка. Чувствовалось, что он счастлив. Те ужасы, которые происходили там с ним, они наконец позади, самое страшное позади. Я спросила его: Где ты? Он мне так ответил: Я не знаю, наверное, в Турции. Поэтому я думаю, что он еще сам находился в каком-то шоке.

О предстоящей встрече с братом в Турции:

– Какой-то конкретики нет. Я также слышала заявление президента о том, что будет возможность у семей увидеть своих родных, и мы очень надеемся, что это будет как можно быстрее. Но сегодня какой-то конкретики, что, например, завтра или послезавтра можно будет туда ехать, нет.

Я думаю, что ребятам потребуется какое-то время, чтобы проверить их состояние здоровья, пройти необходимые процедуры. И тогда, мы надеемся, сможем увидеть своими глазами и руками обнять родного брата.

Конечно, жена, конечно, маленький сын, конечно, мама. Все хотят поехать. Если бы это было возможно, мы поехали бы все. Но как будут складываться обстоятельства и можно ли это сделать. Если нам скажут, например, что нельзя, то конечно, мы будем прислушиваться к советам и делать так, как будет лучше, как нам советуют.

О том, что освободят брата, не знала:

– Я была вчера на обмене, который происходил в Украине. Нам списки не разглашали, мы ничего не знали. Мы как Ассоциация семей защитников Азовстали присутствовали, чтобы поддержать наших героев и поздравить их. Ни одна из нас не знала, кого обменяют, кого не обменяют. Мы боремся за каждого. На обмене также были девушки, которые, к большому сожалению, не встретили своих родных.

Когда ребята выходили, и мы уже начали их встречать, это просто невероятные эмоции, это просто слезы радости, когда ты видишь, как они обнимают наших родных, видят родные глаза, невозможно просто удержаться, это очень трогательная картина. Они все в ужасном состоянии, они все измучены и им нужна реабилитация.

Я уверена, что наше государство сделает все возможное, чтобы каждый герой смог вылечиться, улучшить свое здоровье, психологическая реабилитация также важна после того, что они пережили, поэтому работы очень много.

О последней связи перед пленом:

— Последний раз у меня была связь с братом 20 мая, это как раз тот день, когда они выходили с завода Азовсталь. Было сообщение от него. Он написал, что связи долго не будет и все будет хорошо.

После этого ни разу мы не слышали голос Сергея, не было от него ни одного сообщения. Мы совершенно не знали… Единственное, что мы видели – это видео, которое выкладывали на рашистских каналах. Это единственное, что просто давало нам понимать, что он жив. А о его состоянии мы могли только догадываться.

О первых эмоциях:

— Очень многие его вообще не узнают на видео, на фото, потому что он действительно очень похудел, изменился. Но его узнают по голосу. Мы, родные, конечно же, сразу его узнали. Но все ребята в очень ужасном состоянии. Они все очень похудели, на все это больно смотреть. Мы даже не знаем, что с ними там происходило.

О пленных, которые до сих пор не освобождены:

— Самое ужасное – это то, что в плену остается очень много военных. Я видела, в каком состоянии выходят ребята. Они очень похудели все, но для них ужас уже закончился, у них уже есть возможность отдохнуть и восстановиться. А другие ребята, которые еще остаются в плену, они так же похудели, так же измучены, но еще этот ад для них продолжается.

Поэтому цель всего украинского народа, общества, власти, координационного штаба, Главного управления разведки – не останавливаться. Мы должны вернуть каждого героя, который находится сейчас в плену абсолютно из каждого подразделения, абсолютно каждого человека, потому что все они заслуживают почувствовать родную землю под ногами и объятия своих родных.

Мы должны за них бороться, и сегодня это самое важное. Как говорится, мы выиграли еще один раунд, но битва еще не выиграна. Мы будем сражаться до тех пор, пока каждый защитник, каждый наш герой не вернется на родную территорию, к нам домой.

Фото: МВС, Азов