Били током ради забавы: освобожденные британцы рассказали об ужасе российского плена

Сентябрь, 23 в 14:05

Граждане Великой Британии, которые вернулись в страну с российского плена, рассказали, что им пришлось пережить.

По словам британцев, избиения могли продолжаться несколько часов: россияне били током, наносили ножевые ранения и подвергали инсценировке смертной казни.

Джон Хардинг рассказал о “весьма изобретательных” пытках в плену. По его словам, надзиратели превратили старый телефон в орудие для пыток — военнопленным приказывали набрать номер, а когда циферблат поворачивался, их били током.

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— Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы, — подчеркнул Хардинг.

Daily Mail пишет, что британцы также подвергались психологическим пыткам. Как рассказал Хардинг, охранники заставили его записать прощальное видео для дочери перед расстрелом.

Кроме того, он рассказал, что в самолете по пути в Саудовскую Аравию впервые за несколько месяцев им “дали настоящую еду”:

— У нас была говядина и рис, курица, блинчики с начинкой, — говорит Джон Хардинг.

Он отметил, что сильно похудел за время заключения. Хардинг и еще несколько пленных содержались взаперти в тесной тюремной камере по 23 часа в сутки.

Напомним, что вечером 22 сентября на Родину вернулись пятеро освобожденных граждан Великобритании — Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл. Украина освободила их в рамках широкого обмена пленными между Россией и Украиной.

Освобождения не дождался британский волонтер Пол Ури, который погиб в плену так называемой “ДНР”.