Сентябрь, 23 в 9:39

Полномасштабная война в Украине, развязанная Россией, длится уже 212 день. ВСУ удалось отразить вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Карта боевых действий в Украине на 23.09.2022

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:

на Северском направлении (в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфинское и Ездецкое Сумской области);

(в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфинское и Ездецкое Сумской области); на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск);

(в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск); на Краматорском направлении (Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск);

(Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск); на Бахмутском направлении (Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка);

(Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка); на Авдеевском направлении (Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка);

(Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка); на Новопавловском направлении (Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка);

(Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка); на Запорожском направлении (противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье);

(противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье); на Южнобужском направлении (обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам).

Потери РФ на 22 сентября 2022

личного состава – около 56 060 (+550),

танков ‒ 2 254 (+18),

боевых бронированных машин – 4 796 (+20),

артиллерийских систем – 1 355 (+14),

реактивных систем залпового огня – 326 (+8),

средств противовоздушной обороны ‒ 170 (+1),

самолетов – 254 (+1),

вертолетов – 219 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 950 (+9),

крылатых ракет ‒ 240,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29),

специальной техники – 126 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ, ISW