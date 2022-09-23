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Факты / Україна

Карта боевых действий на 23.09.2022 – ситуация на фронте

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Війна в Україні

Полномасштабная война в Украине, развязанная Россией, длится уже 212 день. ВСУ удалось отразить вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Карта боевых действий в Украине на 23.09.2022

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:

  • на Северском направлении (в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфинское и Ездецкое Сумской области);
  • на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск);
  • на Краматорском направлении (Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск);
  • на Бахмутском направлении (Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка);
  • на Авдеевском направлении (Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка);
  • на Новопавловском направлении (Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка);
  • на Запорожском направлении (противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье);
  • на Южнобужском направлении (обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам).

Потери РФ на 22 сентября 2022

  • личного состава – около 56 060 (+550),
  • танков ‒ 2 254 (+18),
  • боевых бронированных машин – 4 796 (+20),
  • артиллерийских систем – 1 355 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 326 (+8),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 170 (+1),
  • самолетов – 254 (+1),
  • вертолетов – 219 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 240,
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29),
  • специальной техники – 126 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

Источник: Генштаб ВСУ
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