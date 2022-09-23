Карта боевых действий на 23.09.2022 – ситуация на фронте
Полномасштабная война в Украине, развязанная Россией, длится уже 212 день. ВСУ удалось отразить вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.
Карта боевых действий в Украине на 23.09.2022
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась.
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Из танков, минометов и артиллерии разных калибров российские оккупанты били:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфинское и Ездецкое Сумской области);
- на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск);
- на Краматорском направлении (Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск);
- на Бахмутском направлении (Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка);
- на Авдеевском направлении (Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка);
- на Новопавловском направлении (Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка);
- на Запорожском направлении (противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Зализничное и Ровнополье);
- на Южнобужском направлении (обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам).
Потери РФ на 22 сентября 2022
- личного состава – около 56 060 (+550),
- танков ‒ 2 254 (+18),
- боевых бронированных машин – 4 796 (+20),
- артиллерийских систем – 1 355 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 326 (+8),
- средств противовоздушной обороны ‒ 170 (+1),
- самолетов – 254 (+1),
- вертолетов – 219 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
- крылатых ракет ‒ 240,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 659 (+29),
- специальной техники – 126 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ, ISW