Сентябрь, 23 в 16:22

Перенос на день заявления российского диктатора Владимира Путина о мобилизации в РФ был неслучайным. Это связано с тем, что не все в его окружении были согласны с содержанием выступления.

Об этом сообщил в интервью Радио НВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, такое несогласие свидетельствует о начале “определенных процессов” в Кремле.

Сейчас смотрят

– На наш взгляд, в российском Кремле уже начинаются определенные процессы. Хочу напомнить, что когда было сообщено о вечернем выступлении президента Путина, этого не произошло. И не произошло именно потому, что там началась дискуссия – там уже не все (были. — Ред.) согласны с тем, что предлагал в первой версии Путин, — отметил Данилов.

По его словам, из-за этого Кремль был вынужден перенести выступление диктатора на следующий день. При этом, по данным Данилова, текст заявления был существенно откорректирован.

– Была ли коррекция между вечером и утром? Конечно, была. Была ли она большой? Конечно, она была большой, – заявил секретарь СНБО.

Он также выразил мнение, что дефрагментация (распад) РФ является вопросом выживания Украины как государства, ведь пока Россия находится в нынешних границах, опасность будет существовать постоянно.

Как известно, первоначально обращение Путина анонсировали 20 сентября на 20:00, однако впоследствии несколько раз переносили. В конце концов, заявление кремлевского диктатора было обнародовано утром 21 сентября.

В нем Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Официально идет речь о 300 тыс. человек, однако СМИ публиковали данные, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволит призвать миллион россиян.