Сентябрь, 23 в 19:19

Оккупанты активизировали подготовку для проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 23 сентября.

Военные сообщили, что враг сосредоточил усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Сейчас смотрят

За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

— Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка, — рассказали военные.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенных пунктов Шалигино, Волфино, Издецкое и Миропольское Сумской области;

— в районе населенных пунктов Шалигино, Волфино, Издецкое и Миропольское Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелечья, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двуречная, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиновое и Миховатка;

— в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелечья, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двуречная, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиновое и Миховатка; на Краматорском направлении — Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закитное, Озерное, Щурово и Райгородок;

— Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закитное, Озерное, Щурово и Райгородок; на Бахмутском направлении — Северск, Спирное, Звановка, Николаевка, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

— Северск, Спирное, Звановка, Николаевка, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск; на Авдеевском направлении — Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

— Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил, вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Новополь и Новоселка.

противник активных действий не проводил, вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Новополь и Новоселка. на Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 37 населенных пунктов.

— Враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка домов и психологическое давление на местных жителей, — рассказали в Генштабе.

Военные рассказали, что на оккупированных территориях активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого “референдума”.

— В населенных пунктах Херсонской области, представители российской оккупационной власти, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых “избирательных комиссий”, — рассказали в Генштабе.

Оккупационные представители “администраций” в Старобельске Луганской области запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. В Генштабе сообщили, что оккупанты создают вооруженные группы для обхода помещений и принуждения людей участвовать в так называемом “референдуме”. Кроме того, идет подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о неком “активном участии местных жителей в голосовании”.

В то же время на временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства Российской Федерации обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Украинские военные добавили, что за текущие сутки подразделения ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Кроме того, авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. В частности, уничтожены два БпЛА оккупантов.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.