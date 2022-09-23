Сентябрь, 23 в 16:24

Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране, чтобы хоть как-то спасти режим президента РФ Владимира Путина.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Согласно данным разведки, режим Путина оказался под угрозой из-за неспособности Кремля достичь своих целей в войне, растущей поддержки Украины, сохранения курса Киева по вступлению в НАТО и обострению социально-экономических проблем в РФ.

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– Согласно планам России, мобилизации будут подлежать около 300 тыс. человек. По предварительным оценкам, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше. На первом этапе, вероятно, в течение месяца-полтора противник попытается доукомплектовать до полного штата свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины, — сказал он.

Также не исключается, что часть сил РФ пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ, привлеченных к прикрытию границы с Украиной.

Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятнее всего, Россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров. Именно эти категории понесли наиболее потери во время войны.

— Во время второго этапа будет создан соответствующий ряд общевоенных формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии. В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время, — отметил Громов.

Также он добавил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в России.