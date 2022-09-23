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Факты / Україна

Не менее десяти прилетов: Россия обстреляла Запорожье

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

В ночь на 23 сентября в Запорожье прогремело около 10 взрывов.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Информацию о взрывах подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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— В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов, — написал он.

Впоследствии он добавил, что Россия попала в объекты инфраструктуры Запорожья.

Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Старух отметил, что остается риск есть риск повторных атак.

Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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