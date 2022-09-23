Не менее десяти прилетов: Россия обстреляла Запорожье
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В ночь на 23 сентября в Запорожье прогремело около 10 взрывов.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Информацию о взрывах подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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— В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов, — написал он.
Впоследствии он добавил, что Россия попала в объекты инфраструктуры Запорожья.
Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Старух отметил, что остается риск есть риск повторных атак.
Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.