Вооруженные силы Украины продолжают наступать на востоке страны. Ситуация на фронте остается сложной, поскольку русские войска пытаются удержать захваченные ранее территории.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, за последние три дня украинские защитники захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонную линию после вывода своих войск раньше этого месяца.

К югу, в Донецкой области, продолжаются боевые действия, поскольку украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который РФ захватила в мае.

Напомним, что за сутки ВСУ удалось отразить наступления врага в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 September 2022

