В результате взрыва в Мелитополе в многоэтажке погиб человек, есть раненый — Федоров

Сентябрь, 23 в 12:31

В ночь на пятницу в многоэтажке в оккупированном Мелитополе раздался взрыв, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– В одной из девятиэтажек сегодня ночью был взрыв. К сожалению, есть пострадавшие: один человек погиб, один ранен, — сообщил он.

Федоров также рассказал о тотальном сопротивлении населения города проведению так называемого “референдума” россиян. Чтобы его побороть, оккупанты используют пытки.

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— Забирают людей в плен, которые имеют хоть какую-то проукраинскую позицию. Во время голосования ходят с военными с оружием и масками. Есть угроза, что те, кто не согласится сотрудничать или сказать, что я поддерживаю референдум, их сразу будут забирать и применять к ним пытки, — говорит он.

Напомним, что сегодня утром в Мелитополе прогремел еще один взрыв рядом с одним из расположений оккупантов. Сейчас уточняются их потери за это время.

Фото: Иван Федоров