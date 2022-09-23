Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В результате взрыва в Мелитополе в многоэтажке погиб человек, есть раненый — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В результате взрыва в Мелитополе в многоэтажке погиб человек, есть раненый — Федоров

В ночь на пятницу в многоэтажке в оккупированном Мелитополе раздался взрыв, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– В одной из девятиэтажек сегодня ночью был взрыв. К сожалению, есть пострадавшие: один человек погиб, один ранен, — сообщил он.

Федоров также рассказал о тотальном сопротивлении населения города проведению так называемого “референдума” россиян. Чтобы его побороть, оккупанты используют пытки.

Сейчас смотрят

— Забирают людей в плен, которые имеют хоть какую-то проукраинскую позицию. Во время голосования ходят с военными с оружием и масками. Есть угроза, что те, кто не согласится сотрудничать или сказать, что я поддерживаю референдум, их сразу будут забирать и применять к ним пытки, — говорит он.

Напомним, что сегодня утром в Мелитополе прогремел еще один взрыв рядом с одним из расположений оккупантов. Сейчас уточняются их потери за это время.

Фото: Иван Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка