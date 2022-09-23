ВСУ освободили Яцковку на Донетчине и вернули контроль вблизи Бахмута

Сентябрь, 23 в 15:11

В Донецкой области ВСУ освободили село Яцковка, расположенное через реку Оскол от Харьковской области. Также украинские военные вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка, – заявил он.

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Ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. РФ продолжает обстрелы и пытается оттеснить наших воинов.

Как отметил Громов, оккупанты планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ держат оборону. В то же время украинским защитникам удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.