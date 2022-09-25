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Факты / Україна

На фронте погиб защитник Украины Евгений “Мали” Брах

Илья Нежигай, редактор ленты
На фронте погиб защитник Украины Евгений “Мали” Брах

Украинский военнослужащих из сил спецопераций Евгений Брах, с позывным Мали, погиб, защищая Украину.

Как сообщил сослуживец Мали Игорь Номан (Янки), у погибшего Браха остался новорожденный ребенок.

Мали пять лет отслужил во Французском иностранном легионе, а после начала российского вторжения в Украину вернулся, чтобы отбивать вторжение оккупантов.

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Кроме того, Брах занимался видеоблогингом, имея при этом более 41 тысяч подписчиков.

 

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Публикация от Игорь Номан (@yankee.in)

— При выполнении боевой задачи погиб наш брат, Мали… погиб, освобождая Родные Земли, с оружием в руках, как настоящий воин, как настоящий мужчина! Сказать, что это большая потеря – не сказать ничего! Для всей нашей группы Мали – это душа, это настроение. Это нескончаемый поток энергии, которым он наполнял всех. Лучший из нас, — написал Игорь Номан.

 

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Публикация от БЕССМЕРТНЫЙ (@bessmertnii7291)

Янки добавил, что вместе с Брахом они провели вместе последние месяцы, поддерживая друг друга.

Другие сослуживцы Мали также позитивно и с теплом отзываются об погибшем.

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Фото: yankee.in

Источник: yankee.in

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