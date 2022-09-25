Сентябрь, 24 в 21:23

Россияне, приезжающие в Нидерланды, чтобы избежать военной службы на родине, “точно не будут” высланы обратно.

Об этом в пятницу сказал глава МИД Нидерландов Эрик ван дер Бург на заседании Совета министров, пишет NRC.

По его словам, российским призывникам в возрасте от 18 до 27 лет не придется просить убежища в Нидерландах, по крайней мере, до конца года.

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По словам ван дер Бург, не исключено, что после 1 января будет продлен срок действия решения о предоставлении убежища российским дезертирам, однако решение об этом в правительстве Нидерландов пока не приняли. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация.

— Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда людей отправляют обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или они подвергаются риску? — сказал спикер МИД Нидерландов.

Отмечается, что до сих пор Служба иммиграции и натурализации Нидерландов не приняла ни одного российского дезертира.

Издание пишет, что с начала российского вторжения 83 россиянина попросили убежища в Нидерландах, свидетельствуют данные службы. Фонд Совета по делам беженцев страны также сообщил NRC, что пока не видит никакого эффекта от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, “но на следующей неделе все может измениться”.

Ранее с подобной инициативой выступил официальный Берлин, заявив, что “любой, кто смело выступает против путинского режима” может попросить убежища в Германии.