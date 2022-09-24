Сентябрь, 24 в 1:34

Патронат президента Турции над защитниками Мариуполя, и, в частности, тремя командирами Азова, после освобождения из плена был условием обмена военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Общественному.

Он напомнил, что предатель Виктор Медведчук был обменен на 200 украинцев, а еще 15 военных из рядов ВСУ (среди которых пять защитников Азовстали и 10 иностранцев) обменяли на 55 россиян.

Сейчас смотрят

— Это была достаточно долгая, сложная процедура, но она была успешной. Все это координировали в координационном штабе в Офисе президента во главе с Андреем Ермаком. Непосредственно в Анкаре работали господин Буданов и министр внутренних дел Денис Монастырский, — пояснил посол.

Боднар также объяснил роль Турции, которая заключалась в том, чтобы, во-первых, физический обмен состоялся в столице турецкого государства, а, во-вторых, в Турции после обмена должны были на длительное время остаться командиры защитников Мариуполя, что охватывало защиту и опеку со стороны официальной Анкары и личный патронат президента Турции Реджепа Эрдогана.

Украинский посол рассказал, что защитники Мариуполя будут до конца войны оставаться в спецучреждении, где будет “жесткая” охрана, поэтому смогут спокойно пройти там реабилитацию, поскольку после плена российских оккупантов, по словам Боднара, украинцы “достаточно вымучены, истощены этими всеми пытками и бесчеловечным отношением со стороны страны агрессора”.

Посол Украины рассказал, что предатель Виктор Медведчук был передан российской стороне, и, вероятно, все находится на территории РФ.

— По крайней мере сегодня президент Эрдоган об этом официально заявил, что это лицо покинуло территорию Турции, — сказал Бондарь.

Напомним, что Украина смогла обменять пророссийского политика и бывшего нардепа Верховной Рады Виктора Медведчука на 200 украинских военных, которые находились в плену у россиян.