В РФ уже чуть ли не переворот, Путина хотят отстранить: перехват ГУР

Сентябрь, 24 в 10:12

Россияне недовольны действиями Путина, в частности, решением объявить частичную мобилизацию. Об этом жена рассказала мужу, военному так называемой ДНР.

Соответствующий перехват разговора обнародовало Главное управление разведки Украины. Так, женщина спрашивает у оккупанта, подумал ли он, как будет бежать, когда захваченные территории придут освобождать украинские военные. Также она вспомнила о настроениях россиян.

– В России уже чуть ли не переворот происходит. Новые гарнизоны формируют, но уже никого не отправляют сюда. Все отказываются мобилизоваться. Во многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты отказались. Пишут все на Путина, чтобы отстранить его от власти, – рассказала она.

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21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что в ее пределах собираются призвать в армию 1,2 млн граждан.

Еще в начале сентября в Санкт-Петербурге депутаты призвали Думу РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против Владимира Путина из-за развязанной им войны против Украины.

14 сентября стало известно, что вслед за питерскими и московскими уже десятки муниципальных депутатов в разных городах России требуют отстранения российского диктатора с поста президента страны.