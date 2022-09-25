Много гражданских и женщин: Верещук рассказала, сколько украинцев в плену РФ
Российская Федерация до сих пор удерживает в плену 2,5 тыс. украинцев, среди них много гражданских.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью одному из изданий.
По ее словам, уже несколько обменов подряд россияне не отпускают гражданских.
— Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны. И среди них очень много женщин, — отметила Верещук.
Она рассказала, что в российском плену находится много женщин. Только из Азовстали вышла 131 женщина.
Верещук подчеркнула, что в плену оккупанты обращаются с ними ужасно.
— Они издеваются, они избивают наших женщин, они подвергают пыткам наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме, — подчеркнула глава министерства.
Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свои обязательства по встречам с военнопленными и контролю за их содержанием.
Так, ни один из военнопленных, которых Украине удалось освободить, не видел представителей этой организации.
Фото: Ирина Верещук