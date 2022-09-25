Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Много гражданских и женщин: Верещук рассказала, сколько украинцев в плену РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Ірина Верещук

Российская Федерация до сих пор удерживает в плену 2,5 тыс. украинцев, среди них много гражданских.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью одному из изданий.

По ее словам, уже несколько обменов подряд россияне не отпускают гражданских.

Сейчас смотрят

— Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны. И среди них очень много женщин, — отметила Верещук.

Она рассказала, что в российском плену находится много женщин. Только из Азовстали вышла 131 женщина.

Верещук подчеркнула, что в плену оккупанты обращаются с ними ужасно.

— Они издеваются, они избивают наших женщин, они подвергают пыткам наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме, — подчеркнула глава министерства.

Читайте
Я твоя смерть! Освобожденный британец рассказал об ужасах плена в "ДНР"

Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свои обязательства по встречам с военнопленными и контролю за их содержанием.

Так, ни один из военнопленных, которых Украине удалось освободить, не видел представителей этой организации.

Фото: Ирина Верещук

Источник: BBC Украина
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка