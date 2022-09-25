Информация о продаже оружия, которое передают Украине, оказались фейками РФ – расследование

Сентябрь, 25 в 18:19

Заявления российских пропагандистов о том, что украинцы якобы продают западное оружие, полученное от Пентагона, в даркнете оказались фейком.

К такому выводу пришли расследователи BBC, которые пообщались с “продавцами” под видом потенциальных покупателей.

Они изучили упомянутые пророссийскими СМИ объявления – в частности о продаже ПТРГ Javelin за $30 тыс, в которых “продавцы” обещали поставить натовское оружие любому, кто готов заплатить. За геотег был указан Киев, но название столицы на украинском языке было написано неправильно.

Сейчас смотрят

Российские СМИ часто упоминают “продавца” под ником Weapons Ukraine. Он пишет о якобы 32 проведенных им соглашениях по продаже американских карабинов, пистолетов и другого огнестрельного оружия, которое якобы доставляют анонимным покупателям по всей территории Украины.

Читайте В Конгрессе США не нашли доказательств контрабанды из Украины западного оружия

BBC обнаружила, что снимки с объявлений не всегда соответствуют описанию и сделаны раньше, чем произошло полномасштабное вторжение России в Украину.

Также “продавец” использовал фото карабина М4 еще в 2014 году, а на “предложения продажи” дрона Switchblade была отфотошоплена фотография сбитого в Сирии такого же дрона.

Другой “продавец” под ником Big Discounts On Weapons, предлагавший купить Javelin и беспилотники американского производства, якобы недавно поставленные Украине, отредактировал несколько старых фотографий, среди которых снимки уже сбитых дронов, и добавил туда название торговой площадки.

Журналисты BBC попытались связаться с самими “продавцами”. Во время переписки они обратили внимание, что “продавец” Javelin и Switchblade 300 плохо знает украинский язык. На прямой вопрос об этом объяснил, что он якобы из Польши.

Эксперты по лингвистике уверены, что на самом деле сообщения писал русскоязычный человек — а украинские сообщения были переведены онлайн-переводчиком именно с русского, а не, например, с польского.

Читайте ЕС подготовит новый пакет санкций против РФ и увеличит поставки оружия Украине

Специалисты компании KELA, специализирующейся на анализе угроз киберпреступности, пришли к выводу, что объявления о продаже распространяют (а возможно, и поначалу были созданы) пророссийские пропагандистские источники.

В KELA считают подозрительным, что активность на торговой площадке минимальна (количество сделок небольшое), а сам он практически неизвестен даже постоянным пользователям даркнета.