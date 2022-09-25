Оккупанты формируют батальон украинских военнопленных и заставляют их голосовать — ЦПД

Сентябрь, 25 в 18:17

Оккупанты формируют из украинских военнопленных Еленовской колонии “казачий батальон” имени Б.Хмельницкого”, а также заставляют их голосовать за присоединение к России на псевдореферендуме.

— Оккупанты формируют из украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, “казачий батальон” имени Б.Хмельницкого”, — говорится в сообщении ЦПД.

Также отмечается, что пропагандистские российские СМИ сообщили об обращении 11 мужчин и 23 женщин-военнослужащих ВСУ к боевикам с просьбой получить паспорта так называемой “ДНР”.

Еще 57 украинских военнопленных с пропиской в ​​Донецкой области вынудили проголосовать на псевдореферендуме за присоединение области к составу России.

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— Чтобы придать провокации хоть какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в так называемой “ДНР”, что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме, — сообщают в ЦПД.

Кроме того, ЦПД информирует, что это “голосование” является очередной манипуляцией, направленной на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива, что якобы “среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к РФ”.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО