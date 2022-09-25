Сентябрь, 25 в 12:16

Российские оккупанты 25 сентября массово обстреляли Донецкую область. В результате вражеских атак есть разрушения и пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

— Этой ночью россияне били по гражданским объектам по всей линии фронта от Великой Новоселки до Святогорска, — отметил он.

Так, ночью армия РФ из ЗРК С-300 ударила по Андреевке в Великоновоселковской общине. Повреждены три дома и местная школа.

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Вечером оккупанты обстреляли Красногоровку, в результате чего пострадал один человек. Также россияне ночью и под утро ударили из артиллерии по центральной части Авдеевки.

В Святогорске снаряды попали в многоэтажное здание, в результате чего шесть человек получили ранения. В Крестище повреждены два частных дома.

В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что 22 сентября российские военные атаковали ракетами Торецк в Донецкой области, в результате чего попадали в жилой дом.

От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия – с 9-го до 7-го этажа. Спасатели вытащили из-под завалов 19 человек, среди которых двое детей.

Фото: Павел Кириленко