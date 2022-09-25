Россия нанесла 10 ракетных ударов по Запорожью — глава ОВА
В Запорожье раздались звуки взрывов.
Сообщение о взрывах появились за минуту до того, как в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Городской голова Анатолий Куртев не подтвердил взрывы, но призвал горожан срочно идти в ближайшие укрытия.
Впоследствии глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил атаку РФ по территории города.
— Враг осуществляет ракетную атаку на Запорожье, — написал он.
Еще позже глава ОВА сообщил, что российские войска совершили около 10 ракетных ударов по областному центру.
— Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10
прилетов, — написал он.
Старух призвал быть жителей города быть осторожными и добавил, что остается риск повторных обстрелов.
Мэр Запорожья Куртев добавил, что вражеские прилеты были по гражданской инфраструктуре.
— Разрушениям подвергся город и окрестности, — написал он.
Городской голова добавил, что в результате обстрела есть пострадавшие и пообещал позже предоставить больше информации.