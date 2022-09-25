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Факты / Україна

Удар по гостинице в Херсоне: погиб коллаборант Журавко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Удар по гостинице в Херсоне: погиб коллаборант Журавко

В оккупированном Херсоне в результате “прилета” в отель Play, где находились оккупанты, погиб коллаборант Алексей Журавко.

Удар был совершен из реактивной системы залпового огня HIMARS. На месте работают экстренные службы, ведется разбор завалов и поиск пострадавших.

– Предатель Алексей Журавко все! Отправился к Кобзону. Там были росгвардейцы и пропагандистская съемочная группа Russia Today. Сейчас все российские паблики сообщают, что отправился в ад бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, – написал на своей странице в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Сообщается, что отель размещался в районе центрального рынка в Херсоне.

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Фото: скрин с видео

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