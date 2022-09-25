Как ищут пропавших без вести во время войны и когда установят точное количество таких лиц

Сентябрь, 25 в 14:35

Украинские защитники освободили от оккупантов Изюм в Харьковской области 13 сентября. В городе и рядом с ним были обнаружены массовые захоронения.

По словам главы Изюмской райадминистрации Степана Масельского, только погибших там могут быть тысячи. Сколько человек исчезли и не выходят на связь – неизвестно.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал, как ищут без вести пропавших и в каких случаях есть шансы найти человека живым.

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По его словам, многие люди считают пропавшими без вести по нескольким причинам: они могут быть погибшими, могут находиться на деоккупированных территориях, но с ними нет связи, а могут быть в плену.

– Схем поисков очень много. Во-первых, это общение с военными, находившимися в то время в том же месте, где исчез человек. Во-вторых, это разведывательные группы с дронами. Мы можем посмотреть сверху, есть ли тела на конкретной территории. Если тел нет, то, вероятно, военные попали в плен и мы ищем их уже там. Еще один способ – орковские Telegram-каналы. Наш аналитический отдел постоянно их мониторит, делает анализ, выискивает, сопоставляет появляющиеся там фотографии с фотографиями пропавших военных. Другой метод – общение с людьми, которые находятся на оккупированных территориях, и у них есть какая-то связь, — говорит Котенко.

В то, что человек вероятнее всего жив или наоборот устанавливают, в частности, через изображение из дрона.

– Прежде всего, когда мы видим изображение из дрона – на какой-то локации лежат тела. Тогда мы понимаем: туда на боевое задание пошли, например, десять человек, и там лежит восемь тел – значит, восемь военных погибли.

Котенко добавил, что также они общаются с находящимися на линии фронта подразделениями, на пунктах наблюдения или опорных пунктах. А также расспрашивают о конкретных людях.

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Он отметил, что точно количество пропавших без вести людей во время войны будет установлено только после окончания боевых действий.

– Сейчас проблема в том, что к нам не обращаются гражданские. Они думают, что нет связи, а когда вернутся домой, на территории, которые были оккупированы или где были активны боевые действия, многие увидят, что их близких нет. Вот тогда они начнут обращаться к нам, и эта работа будет очень долгой после войны. Иногда без вести пропавших ищут чуть ли не по 100 лет.

24 сентября начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что на месте массового захоронения в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел, среди которых 22 военнослужащих.

По его словам, среди изъятых тел 194 принадлежат мужчинам, 215 – женщинам и 5 – детям.