Сентябрь, 26 в 23:54

Вице-спикер польского Сената, член Европарламента V, VI и VII созыва Михал Каминский рассказал, какой должна быть победа Украины в войне, которую развязала Россия.

— Конечно же возвращение всей территории обязательно вместе с временно оккупированным Крымом. Это будет военная победа Украины. Ну давайте скажем прямо: разрушение России, – отметил он в интервью Суспільному.

По его словам, после победы, Украина должна получить членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Европейском Союзе.

Кроме того, эксперт назвал реалистичную дату вступления Украины в ЕС. По его мнению, государство может стать членом ЕС в 2029 году.

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– К этому нужно стремиться. Надо сделать многое. В политическом плане следует принимать решения на уровне руководства. Политические силы в Европе должны потребовать от своих руководств назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС и подстроить весь процесс под эту дату. Надо потребовать от Запада дату, — подчеркнул Каминский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что победа Украины в войне против России не завершит боевые действия между странами.

Он добавил, что победа Украины станет возможностью перевести дух и подготовиться к следующей войне.