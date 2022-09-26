Сентябрь, 26 в 17:43

Из Литвы в Украину уже было передано 50 бронетранспортеров М113, а дальнейшая поддержка Киева будет происходить при консультации Вильнюса с союзниками по НАТО.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в общении с журналистами по итогам заседания литовского Государственного совета по обороне, пишет Delfi.

— Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113, — сказал Анушаускас.

Он добавил, что на Госсовете не обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, но обсуждалась ситуация в регионе, а именно: мобилизация, возможные просьбы о предоставлении убежища гражданами России.

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Литовский чиновник отметил, что официальный Вильнюс на данный момент рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины при условии консультации с партнерами по НАТО, так как стране необходимо выполнять и свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

— Наша армия — это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников, которые находятся здесь. В итоге каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, причем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро, — сказал Арвидас Анушаускас.

Накануне стало известно, что Канада собирается ускорить поставки вооружения в Украину путем выделения еще одного самолета для военных грузов.

Фото: Википедия