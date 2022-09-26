В Житомирщине сократили комендантский час

Сентябрь, 26 в 17:32

С 26 сентября в Житомирской области сокращают комендантский час, он будет длиться с 24:00 до 5:00.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОВА.

— По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и длиться до 5:00 утра, — говорится в сообщении.

Жителям области напомнили, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и те, у кого есть специальный пропуск. Правонарушителей полиция будет привлекать к ответственности.

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Напомним, что с мая комендантский час в Житомирской области действовал с 23:00 до 05:00.

К слову, Факты ICTV писали, какая ответственность предусмотрена за нарушение комендантского часа.