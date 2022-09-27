Сентябрь, 26 в 21:56

То, что Соединенные Штаты вынуждены публично и в более резких выражениях предупредить Россию в частном порядке не применять ядерное оружие, свидетельствует о том, насколько опасной стала российско-украинская война, и насколько более рискованной она может стать.

Об этом говорится в аналитической статье американского телеканала CNN.

Издание отмечает, что сейчас война России против Украины — в новой критической фазе.

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Столкнувшись с растущим политическим давлением внутри страны, изоляцией за рубежом и унижениями на поле боя, российский президент на прошлой неделе усилил ядерное противостояние, предупредив, что он может использовать все доступные ему системы вооружений, если сочтет территориальную целостность России под угрозой.

При этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье публично предостерег Путина от подобных заявлений.

— Если Россия перейдет эту черту, это будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты ответят решительным образом, — сказал он.

Салливан добавил, что по частным каналам предупреждение США было более жестким, но отказался проводить красные линии, чтобы сохранить такие контакты открытыми и избежать риторического обострения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подкрепил это послание, что является еще одним признаком того, что Вашингтон все больше добавляет публичный элемент к своему частному давлению на Кремль по этому вопросу.

— Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала, что последствия будут ужасающими, — сказал Блинкен.

Издание отмечает, что риторика Путина стала напоминанием о том, что чем лучше будет идти война для Украины, тем больше Западу “придется держать себя в руках”, особенно если российский президент будет все больше замыкаться в себе и пытаться запугать своих врагов с помощью лучшего рычага воздействия России — ее ядерного арсенала.

CNN пишет, что многие западные наблюдатели считают, что Путин блефует, и что у Москвы есть стратегические причины не допустить этого рокового шага.

— Нет никаких публичных сообщений о том, что Кремль готовит свои запасы боевого ядерного оружия к применению или что он изменил положение своих международных стратегических ракет. Путин и раньше разыгрывал ядерную карту в этом конфликте, пытаясь напугать западную общественность и расколоть поддержку Киева в трансатлантическом альянсе, — отмечает телеканал.

В то же время российский президент ввязался в войну, которую “он не может позволить себе проиграть”, но которая хуже всего идет именно для России, как показала проведенная на прошлой неделе мобилизация в российском государстве.

— Он зажат в угол — реальность, которая может объяснить его возвращение к тактике ядерного устрашения. И хотя политическая позиция Путина не кажется непосредственно угрожающей, он сталкивается с растущим несогласием внутри страны и, похоже, поглощен яростью против США и Запада, которая даже для него самого является неистовой, — пишет CNN.

По мнению издания, Путиным руководит чувство “исторической миссии”, основанное на желании восстановить уважение к России как к великой цивилизации.

— Он уже продемонстрировал черствое безразличие к человеческим и гражданским жизням в Украине. Такие условия означают, что ясное стратегическое мышление и рациональные решения не могут быть само собой разумеющимися, тем более что чувство осторожности безжалостного российского президента покинуло его с его безрассудным руководством касательно войны в Украине, — пишет CNN.

Ранее Энтони Блинкен с тревогой признал, что еще предстоит выяснить, будет ли работать российская ядерная система командования, если высшие военные офицеры захотят предотвратить любые попытки Путина применить ядерное оружие.

— Это ахиллесова пята автократий в любом месте — обычно нет никого, у кого есть способность или желание говорить правду власти. И часть причины, по которой, как мне кажется, Россия попала в такой бардак, в котором она находится. Она заключается в том, что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно, — сказал госсекретарь США.

Издание пишет, что предупреждение Соединенных Штатов предназначено тем, кто окружает российского президента, сидя на высоких должностях в разведке или армии, а также тех, кто имеет на Владимира Путина влияние.

CNN пишет, что США в частном порядке предупреждали Россию о недопустимости применения ядерного устройства в течение нескольких месяцев.

— Каковы будут катастрофические последствия, о которых говорил Салливан, на самом деле не было сказано. Но учитывая масштабы любого применения ядерного оружия, многие военные и дипломатические эксперты утверждают, что ответные меры должны быть гораздо жестче, чем очередной раунд санкций против и без того ослабленной российской экономики, — пишет телеканал.

Издание указывает, что ядерная атака, кроме гуманитарных и экологических последствий, переведет мир через опасный стратегический порог и создаст прецедент применения ядерного оружия для изменения уравнения в обычных конфликтах, что может вызвать спешку других государств-изгоев в приобретении такого потенциала.

— Учитывая эти ставки, некоторые западные наблюдатели считают, что у НАТО не останется иного выбора, кроме как рассмотреть возможность прямого вмешательства в конфликт в Украине, которого всегда отчаянно пытался избежать президент Джо Байден, возможно, с использованием воздушной мощи против российских войск, — пишет CNN.

Такой шаг стал бы одним из самых опасных моментов в истории противостояния США с Россией, что рискует запустить еще один опасный цикл эскалации, который может привести к катастрофическому конфликту между Москвой и Вашингтоном, ведущими ядерными державами мира, который милосердно сдерживался в течение всей холодной войны.