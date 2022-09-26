Речной флот на Днепре получил первые десантные катера SHERP the shuttle

Для выполнения задач в северной операционной зоне военные получили десантные катера SHERP the shuttle.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал тренировку дивизиона речных катеров, среди которых видны десантные катера SHERP tthe shuttle, как указывает портал Милитарный.

– Подразделения речных катеров, которые находятся в подчинении сил и средств, выполняющих задачи в Северной операционной зоне, предназначены для контроля водных ресурсов, а также для осуществления маневров силами и войсками на угрожающих направлениях в ходе выполнения боевых задач, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.