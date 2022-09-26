Речной флот на Днепре получил первые десантные катера SHERP the shuttle
Для выполнения задач в северной операционной зоне военные получили десантные катера SHERP the shuttle.
Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал тренировку дивизиона речных катеров, среди которых видны десантные катера SHERP tthe shuttle, как указывает портал Милитарный.
– Подразделения речных катеров, которые находятся в подчинении сил и средств, выполняющих задачи в Северной операционной зоне, предназначены для контроля водных ресурсов, а также для осуществления маневров силами и войсками на угрожающих направлениях в ходе выполнения боевых задач, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Характеристики SHERP the shuttle:
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- Грузоподъемность: 5,000 кг
- Максимальная скорость: 60 км/ч
- Максимальная скорость нагруженной лодки: 35 км/ч
- Максимальная полезная нагрузка: 8,000 кг
- Топливный бак: 1100 л
- Перемещение по глубине: 1 м
- Двигатели: Два Меркурий F300
Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ, портал Милитарный