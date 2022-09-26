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Факты / Україна

Речной флот на Днепре получил первые десантные катера SHERP the shuttle

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Речной флот на Днепре получил первые десантные катера SHERP the shuttle

Для выполнения задач в северной операционной зоне военные получили десантные катера SHERP the shuttle.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал тренировку дивизиона речных катеров, среди которых видны десантные катера SHERP tthe shuttle, как указывает портал Милитарный.

– Подразделения речных катеров, которые находятся в подчинении сил и средств, выполняющих задачи в Северной операционной зоне, предназначены для контроля водных ресурсов, а также для осуществления маневров силами и войсками на угрожающих направлениях в ходе выполнения боевых задач, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Характеристики SHERP the shuttle:

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  • Грузоподъемность: 5,000 кг
  • Максимальная скорость: 60 км/ч
  • Максимальная скорость нагруженной лодки: 35 км/ч
  • Максимальная полезная нагрузка: 8,000 кг
  • Топливный бак: 1100 л
  • Перемещение по глубине: 1 м
  • Двигатели: Два Меркурий F300
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Источник: Командование Объединенных Сил ВСУпортал Милитарный

Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

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