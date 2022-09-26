Россияне усилили проверки мобильных телефонов среди гражданских в оккупации
Российские оккупанты продолжают проведение псевдореферендумов на временно занятых и оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По их данным, враг ужесточает фильтрационные и контрдиверсионные меры.
– Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины, – отметили в Генштабе.
Кроме того, остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес два ракетных и четыре авиационных удара, совершил более семи обстрелов с РСЗО.
Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области. От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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