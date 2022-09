Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительные $457,5 млн в поддержку правоохранительной системы.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, средства будут выделены в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров из правоохранительных органов и уголовного правосудия.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine.

