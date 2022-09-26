Сентябрь, 26 в 16:33

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительные $457,5 млн в поддержку правоохранительной системы.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, средства будут выделены в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров из правоохранительных органов и уголовного правосудия.

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— США предоставят дополнительно $457,5 млн в помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине, — отметил он.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022

Напомним, что в начале сентября президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $675 млн.

Помощь предусматривала 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.